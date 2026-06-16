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НовостиНедвижимость16 июня 2026 17:42

Названы самые нецелесообразные способы досрочного погашения ипотеки

Эксперты объяснили, как меняется ипотечный кредит при досрочном погашении
Елена АКИМОВА
Названы самые нецелесообразные способы досрочного погашения ипотеки

Названы самые нецелесообразные способы досрочного погашения ипотеки

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Роскачестве назвали самый невыгодный вариант досрочного погашения ипотеки. Всего из существует три: заемщики могут либо сократить срок ипотеки, либо уменьшить размер ежемесячного платежа, либо использовать комбинированный вариант.

Сокращение срока займа при внесении дополнительного платежа считается наиболее выгодным с финансовой точки зрения. В этом случае большая часть средств направляется на погашение основного долга («тела» кредита), что ведет к последующему уменьшению начисляемых процентов.

Второй вариант позволяет снизить текущую нагрузку на семейный бюджет, сохраняя изначальный срок договора, однако здесь основная сумма пойдет на выплату процентов. Комбинированный подход сочетает в себе преимущества обеих стратегий.

В беседе с Lenta.ru эксперты подчеркнули, что не советуют бросать все силы на досрочное погашение, если у человека нет финансовой подушки безопасности на 2-3 месяца.

Так же нет особого смысла в досрочном закрытии льготной ипотеки (например, семейной под 6–7% или субсидированной под 2–3%). Выгоднее разместить свободные средства под проценты на вклад. Равно как и стараться досрочно погасить ипотеку, которая почти погашена.

Тем временем, изменения правил семейной ипотеки с 1 июля 2026 года станет самыми значительными за все время существования этой программы. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье, пишет aif.ru.

Тем временем, риэлторы отмечают, что рынок аренды недвижимости в России изменился, теперь правят балом арендаторы. Причина в ужесточение миграционной политики, из-за чего поток приезжих людей снизился, соответственно, освободилось много квартир эконом-класса.

А так же, многие инвестиционные квартиры вышли на рынок аренды к лету 2026 года, передает 360.ru.

Ранее, экономист Анастасия Горелкина выразила мнение, что снижение ключевой ставки до 12% и ниже к концу года может заметно оживить рынок недвижимости в России. А при снижении ставки ЦБ до 10—11% интерес к покупке недвижимости может усилиться еще заметнее, пишет Rt.