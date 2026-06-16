Названы самые нецелесообразные способы досрочного погашения ипотеки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Роскачестве назвали самый невыгодный вариант досрочного погашения ипотеки. Всего из существует три: заемщики могут либо сократить срок ипотеки, либо уменьшить размер ежемесячного платежа, либо использовать комбинированный вариант.

Сокращение срока займа при внесении дополнительного платежа считается наиболее выгодным с финансовой точки зрения. В этом случае большая часть средств направляется на погашение основного долга («тела» кредита), что ведет к последующему уменьшению начисляемых процентов.

Второй вариант позволяет снизить текущую нагрузку на семейный бюджет, сохраняя изначальный срок договора, однако здесь основная сумма пойдет на выплату процентов. Комбинированный подход сочетает в себе преимущества обеих стратегий.

В беседе с Lenta.ru эксперты подчеркнули, что не советуют бросать все силы на досрочное погашение, если у человека нет финансовой подушки безопасности на 2-3 месяца.

Так же нет особого смысла в досрочном закрытии льготной ипотеки (например, семейной под 6–7% или субсидированной под 2–3%). Выгоднее разместить свободные средства под проценты на вклад. Равно как и стараться досрочно погасить ипотеку, которая почти погашена.

Тем временем, изменения правил семейной ипотеки с 1 июля 2026 года станет самыми значительными за все время существования этой программы. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье, пишет aif.ru.

Тем временем, риэлторы отмечают, что рынок аренды недвижимости в России изменился, теперь правят балом арендаторы. Причина в ужесточение миграционной политики, из-за чего поток приезжих людей снизился, соответственно, освободилось много квартир эконом-класса.

А так же, многие инвестиционные квартиры вышли на рынок аренды к лету 2026 года, передает 360.ru.

Ранее, экономист Анастасия Горелкина выразила мнение, что снижение ключевой ставки до 12% и ниже к концу года может заметно оживить рынок недвижимости в России. А при снижении ставки ЦБ до 10—11% интерес к покупке недвижимости может усилиться еще заметнее, пишет Rt.