В Смоленской области формируется комплексная модель подготовки медицинских кадров

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области.

До конца 2026 года в каждом административном центре на базе общеобразовательных школ будут открыты профильные классы. В их основе – действующие классы с углубленным изучением биологии. Кабинеты будут дооснащены и переориентированы под подготовку будущих медицинских кадров.

К учебному процессу будут привлекаться практикующие врачи местных ЦРБ.

"Важно обеспечить устойчивый поток мотивированных выпускников, которые желают поступить в медицинские колледжи и Смоленский государственный медицинский университет. Акцент делаем именно на подготовке целевиков с последующим трудоустройством в учреждения здравоохранения региона", - подчеркнул в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Одной из основных задач властей региона в ближайшие годы является решение проблемы нехватки врачей и среднего медицинского персонала. Это вопрос доступности и качества медицинской помощи для жителей области, который постепенно решается.