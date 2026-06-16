Конгрессмен Луна: США ждут, когда Зеленский согласится на мир на Украине Фото: REUTERS.

Вашингтон ждет, когда Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

Так она прокомментировала встречу Зеленского с лидерами стран Группы семи. Та прошла на полях саммита во французском Эвиан-ле-Бене.

«Америка ждет, когда вы, сэр, примете мирную договоренность. Завершите (конфликт – прим.ред.) сейчас», — написала Луна в соцсети X.

К своему сообщению законодатель прикрепила запись Зеленского о встрече с лидерами G7. В ней он рассказывал о переговорах, прошедших на полях саммита.

Немногим ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения ближневосточного кризиса снова займется украинским конфликтом. По его словам, телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Зеленским прошли успешно. Трамп также считает, что обе стороны открыты к переговорам.