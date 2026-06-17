Ефимов: На месте расселенных домов по реновации в СЗАО возвели 9 новостроек

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных на месте снесенных расселенных домов новых жилых комплексах по реновации на северо-западе столицы.

«Программа реновации предусматривает поэтапное переселение жителей. На месте сноса объектов старого жилого фонда возводят новостройки, куда переезжают москвичи. Сейчас в Северо-Западном административном округе на месте старых домов построили девять жилых комплексов», - отметил заммэра, уточнив, что они соответствуют современным стандартам качества, безопасности, энергоэффективности и комфорта.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, с начала реализации программы реновации во всех округах столицы возведено уже более 110 таких зданий.

При демонтаже старых зданий используют метод «умный снос». В результате уменьшается количество строительного мусора и снижается вред для экологии.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что на площадках на месте снесенных домов по реновации возвели три новостройки в районе Северное Тушино, по два жилых комплекса – в Хорошево-Мневниках и Южном Тушине, по одному – в Щукине и Митине. В каждом новом доме есть лифты, комнаты для консьержей, место хранения для колясок и велосипедов. Везде создается безбарьерная среда по стандартам реновации. Удобнее становится всем жителям, особенно семьям с детьми и маломобильным людям. Нежилые первые этажи новостроек отдают под магазины, различные сервисы и городские организации.

При помощи системной работы инспекторов «Контроля Москвы» в новых жилых комплексах добиваются московского стандарта качества строительства. Как сообщили в Мосгосстройнадзоре, на девяти стройплощадках состоялось в целом более 60 выездных проверок.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о создании безбарьерной среды для маломобильных горожан при реализации программы реновации. Это касается в первую очередь удобства для людей с особенностями здоровья и пожилых жителей.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали о том, что актуальную информацию о реновации можно посмотреть на mos.ru. А подробности о выделяемых городом квартирах и возводимых домах для участников программы - по ссылке. Благодаря программе около миллиона жителей столицы переедут в комфортные квартиры с улучшенной отделкой. Город планирует расселить 5176 устаревших жилых домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее реализовывать планы по реновации.