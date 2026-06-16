10 руководителей террористического «Полка Калиновского»* осуждены в Белоруссии. Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

В Белоруссии 10 руководителей террористической организации «Полк Калиновского»* получили приговоры от 20 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщил начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета РБ Александр Агафонов в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, к ответственности также привлекают новых участников организации. Уголовные дела направляют в суд как в порядке специального производства, так и в отношении тех, кого экстрадировали в Белоруссию или задержали на территории республики.

«В настоящее время уже 10 руководителей „Полка Калиновского“* осуждены — состоялись приговоры от 20-25 лет лишения свободы», — сказал Агафонов.

Представитель Следственного комитета добавил, что сейчас численность преступной группы «не дотягивает даже до стандартного мотострелкового батальона». При этом, по его словам, в ее устройстве сочетаются элементы, характерные как для ВС Белоруссии, так и для военизированных структур стран НАТО.

Немногим ранее в Белоруссии вынесли приговоры двум бывшим участникам «Полка Калиновского»*. Их признали виновными по делам об экстремизме. В Генпрокуратуре республики тогда уточняли, что осужденные участвовали в деятельности формирования, которое признано террористическим как в Белоруссии, так и в России. Одного из фигурантов ранее задержали уже на территории республики.

* Военизированная организация и ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России.