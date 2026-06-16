В Ираке 17 июня рабочий день начнётся позже: вот почему особенно радуются болельщики

В Ираке отодвинули начало рабочего дня, чтобы все болельщики смогли посмотреть игру сборной на Чемпионате мира по футболу. Фото: REUTERS.

Рабочий день во всех ведомствах Ирака начнётся позже в четверг 17 июня. Такое распоряжение сделал премьер-министр Али аз-Зейди. Причиной стал футбольный матч между сборными этой страны и Норвегии, который пройдёт в рамках ЧМ-2026.

«В соответствии с распоряжением премьер-министра Ирака Али аз-Зейди начало рабочего дня во всех ведомствах 17 июня будет перенесено на 10:00. Благодаря этой исключительной мере госслужащие и все граждане смогут поддержать иракскую национальную сборную по футболу на чемпионате мира», — сказано в релизе секретариата кабмина Ирака, документ распространило агентство INA.

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Тем временем легендарные футболисты и тренеры дружно разносят организацию турнира. Визовые барьеры, космические цены на билеты и полное непонимание «духа игры» — вот что увидел мир в первые дни ЧМ-2026.

В частности, полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби рассказал о трудностях, с которыми его команда столкнулась на чемпионате мира по футболу. Речь о политических ограничениях.