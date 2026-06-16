В Сумах прогремел взрыв, действует воздушная тревога Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На севере Украины, в городе Сумы, прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Информация об инциденте появилась около 00:11 по мск в ночь на 17 июня.

В настоящий момент в Сумском районе Сумской области объявлена воздушная тревога.

Днем ранее взрывы были слышны в подконтрольном Киеву Запорожье, а также в Харькове.

Кроме этого, серия мощных взрывов прогремела накануне и в Киеве. Тогда в ряде регионов Украины была объявлена воздушная опасность.

По данным Минобороны России, 15 июня, в ответ на террористические действия ВСУ, российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Уточнялось, что ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам и центрам комплектования.