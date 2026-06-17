Россиянам объяснили, когда маркетплейсы не несут ответственности за контрафакт

В России перечислили границы ответственности маркетплейсов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Конституционный суд РФ подтвердил, что законодательные нормы, позволяющие рассматривать маркетплейсы в качестве информационных посредников в сфере торговли, не противоречат основному закону страны. Как следует из судебных материалов, судьи также уточнили условия, при которых онлайн-площадки могут быть освобождены от ответственности за продажу контрафактной продукции.

Во вторник Конституционный суд РФ огласил постановление по делу о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса. Рассмотрение жалобы компании «Мир Хобби» прошло еще 26 марта.

В материалах Конституционного суда указано, что «Мир Хобби» обнаружила на одной из онлайн-площадок контрафактные копии своей настольной игры. Поскольку при их изготовлении использовались иллюстрации и дизайн упаковки, являющиеся лицензионными объектами интеллектуальной собственности, заявитель направил претензию владельцу маркетплейса.

Поскольку урегулировать спор во внесудебном порядке не получилось, компания подала иск в суд. Однако заявителю было отказано — в том числе в требованиях о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В своем решении КС подчеркнул, что освободить маркетплейсы от ответственности за контрафакт можно лишь в том случае, если они четко выполняют все необходимые условия, перечисленные в постановлении.

Тем временем в Госдуме РФ раскритиковали штрафы для маркетплейсов, призвав вести диалог.