JW: участники саммита G7 готовы превратить конфликт на Украине в войну в ЕС Фото: REUTERS.

Участники саммита G7 во Франции готовы спровоцировать эскалацию украинского конфликта до уровня Третьей мировой войны. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

«G7 на пути к превращению конфликта в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что лидеры G7 по-прежнему не намерены принимать во внимание законные интересы России.

Напомним, что в Европе все громче звучат голоса о том, что прежняя стратегия в отношении России потерпела неудачу. Как сообщает швейцарское издание Die Weltwoche, это подталкивает европейцев к дискуссии о необходимости восстановить каналы взаимодействия с Кремлем.

Тем временем в Нидерландах вышли за пределы здравого разума: в провинции Гронинген власти начали тестировать модель лагеря для пленных россиян на случай войны с РФ.