В России предложили обновить систему тарифов на элетроэнергию в домах без газа

В ГД хотят ввести единый стандарт льгот на элетроэнергию в домах без газа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили установить федеральный стандарт льготных тарифов на электроэнергию для негазифицированных домов с электрическим отоплением. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

С соответствующим предложением депутаты ГД РФ Сергей Миронов и Александр Аксененко обратились к министру энергетики Сергею Цивилеву.

Авторы письма подчеркивают, что с 2025 года в России действует система дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Однако те граждане, которые вынуждены отапливать дома электричеством из-за отсутствия газа, по их словам, автоматически попадают в категорию, приближенную к коммерческим потребителям, что несправедливо.

Депутаты добавили, что кабмин уже предпринял определенные шаги. Для этого он ввел на отопительный период сезонный коэффициент для жителей негазифицированных домов. Однако его конкретная величина находится в ведении региональных властей.

Ранее в ГД выступили с инициативой ввести в стране льготную ипотеку для ученых.