Глава ФМБА рассказала о преимуществе новой российской вакцины от рака

Глава ФМБА перечислила преимущества новой российской вакцины от рака Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская мРНК-вакцина «Онкорна», предназначенная для терапии колоректального рака, в некоторых случаях может быть применена на более ранних стадиях болезни, чем это планировалось ранее. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли (повышенная частота мутаций) можно назначать терапию и на более ранних стадиях», — говорится в сообщении.

В апреле ФМБА выдало разрешение на клиническое применение персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна».

Препарат показан взрослым больным метастатическим колоректальным раком после двух и более курсов системной терапии, а также при MSI-H-форме заболевания в комбинации с ингибиторами иммунных контрольных точек.

Кроме этого, в феврале Минздрав выдал разрешение на применение персонализированной терапевтической онковакцины «Онкопепт».