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НовостиОбщество17 июня 2026 2:38

Глава ФМБА рассказала о преимуществе новой российской вакцины от рака

Скворцова сообщила, что мРНК-вакцина от рака «Онкорна» иногда может быть применена на более ранних стадиях болезни
Анна ПЕТРОВА
Глава ФМБА перечислила преимущества новой российской вакцины от рака

Глава ФМБА перечислила преимущества новой российской вакцины от рака

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская мРНК-вакцина «Онкорна», предназначенная для терапии колоректального рака, в некоторых случаях может быть применена на более ранних стадиях болезни, чем это планировалось ранее. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Если говорить про "Онкорну", то при наличии подтвержденной микросателлитной нестабильности опухоли (повышенная частота мутаций) можно назначать терапию и на более ранних стадиях», — говорится в сообщении.

В апреле ФМБА выдало разрешение на клиническое применение персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна».

Препарат показан взрослым больным метастатическим колоректальным раком после двух и более курсов системной терапии, а также при MSI-H-форме заболевания в комбинации с ингибиторами иммунных контрольных точек.

Кроме этого, в феврале Минздрав выдал разрешение на применение персонализированной терапевтической онковакцины «Онкопепт».