Продюсер Линды Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве

Продюсер певицы Линды сотрудничает со следствием по делу о мошеничестве. На фото: Линда. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер певицы Линды Михаил Кувшинов идёт на сотрудничество со следствием, которое проводится в отношении него в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ходатайство защиты Кувшинова. Речь идёт о споре по поводу авторских прав на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева.

Адвокаты Кувшинова указывают в документе, что сотрудничество их подзащитного со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости изолировать его от общества и настаивают, что тот не причастен к инкриминируемым ему деяниям.

Напомним, Кувшинов находится под домашним арестом, такое решение принял Мосгорсуд.

По версии следствия, Кувшинов с соучастниками оформлял фиктивные договоры с поддельными подписями Фадеева. Ущерб оценивается свыше 1 млн рублей. Предмет спора – авторские права на хиты 90-х, которые исполняла Линда.

Ранее сообщалось, что по делу Кувшинова певицу Линду допросили, она находится в статусе свидетеля.