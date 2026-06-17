Рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование. Фото: k66/GLOBAL LOOK PRESS

Рэпер Mystikal (Майкл Лоуренс Тайлер), который в начале 2000-х был номинирован на несколько премий «Грэмми», проведёт 20 лет в тюрьме за изнасилование женщины в своём доме в Луизиане в 2022 году. Об этом сообщает CNN.

В марте рэпер признал себя виновным в изнасиловании третьей степени, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы, что на пять лет меньше максимального срока за это преступление. В рамках сделки о признании вины обвинение было переквалифицировано с изнасилования первой степени, за которое автоматически полагается пожизненное заключение, на изнасилование третьей степени.

За несколько дней до вынесения приговора во вторник он попросил судью снять с него признание вины, заявив, что «не имел достаточной возможности в полной мере осознать последствия».

Пострадавшая выступила в суде перед вынесением приговора и попросила судью назначить Mystikal максимальное наказание. По ее словам, рэпер ударил ее, душил, дергал за косы и изнасиловал в своем доме в Прейривилле.

Накануне рэперу P.Diddy вновь перенесли дату освобождения из тюрьмы. Согласно информации на сайте Федерального бюро тюрем, музыкальный магнат должен выйти на свободу из федеральной тюрьмы 23 февраля 2028 года. Это последняя дата его предполагаемого освобождения.