SCMP: ученые выяснили, что подводные потоки способны повреждать интернет-кабели Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Возглавляемая китайским Университетом Цинхуа группа ученых выяснила, что подводные потоки, повреждающие интернет-кабели, возникают всё чаще. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации источника, группа исследователе обнаружила, что турбидные потоки, способные повреждать подводные кабели, "встречаются гораздо чаще, чем предполагалось ранее".

Эти потоки представляют собой быстрые течения воды, которые насыщены частицами. Различные геологические процессы могут их вызвать, включая землетрясения и подводные оползни. Особую опасность такие течения представляют для подводных волоконно-оптических кабелей. Через них проходит 99% мирового межконтинентального цифрового трафика.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности обеспечить бесперебойный доступ граждан в Интернет.