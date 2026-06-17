Лже-военкоры охотятся на семьи участников СВО: Россиян предупредили об очередной схеме мошенничества

МВД предупредило родных бойцов СВО о мошенниках, выдающих себя за военкоров Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали новую схему обмана родственников участников специальной военной операции (СВО) — они представляются военными корреспондентами и обещают помощь в оформлении выплат и наград, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники звонят близким погибших или пропавших без вести военнослужащих и сообщают о якобы подготовке материала о бойце. Под этим предлогом они предлагают содействие в получении компенсаций, оформлении наградных документов или поиске дополнительной информации. В МВД подчеркнули, что расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке.

Как писал KP.RU, ранее руководитель городского онлайн-проекта столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина предупредила россиян, что аферисты всегда стремятся подтолкнуть жертву к поспешному решению, воздействуя на эмоции и используя угрожающие или заманчивые формулировки.