«Он еще не знает, что уедет навсегда»: Сын Екатерины Тарховой, которую подозревают в убийстве родных, переехал жить к отцу

Сын Екатерины Тарховой переехал жить к родному отцу в Израиль. Фото: скриншот из видео программы "Малахов"

Правнук убитого экс-главы Самары Виктора Тархова переехал жить к родному отцу Владу Пасику в Израиль. Мать мальчика сейчас судят по обвинению в убийстве бабушки и дедушки (бывшего мэра города Виктора Тархова). Об этом пишет «КП-Самара».

После ареста матери, Екатерины Тарховой, ребенок жил в доме знакомой семьи Елены Братчиковой. Тархову задержали по подозрению в убийстве дедушки и бабушки. Бабушка отбывает срок за вымогательство, а биологический отец на тот момент не контактировал с сыном, поэтому ребенок оказался в семье знакомых.

Ситуацию дополнительно осложнял юридический аспект. Пасик не был указан в свидетельстве о рождении ребенка. Летом 2025 года он обратился в суд с иском об установлении отцовства. Все это время мальчик оставался у знакомых.

После того как суд вынес решение, Влад вместе с матерью Ларисой прилетел в Самару за сыном. Встреча прошла тепло. Несмотря на волнение отца, ребенок обнял своих близких.

«Он еще не знает, что уедет навсегда. Мы ему сказали, что он едет погостить к папе на две недели. <... >Я просто не знаю, как сказать ему, что он уезжает навсегда. Но я думаю, что Влад одарит его теплом – настолько, что он сам захочет там остаться», - призналась Братчикова.

При этом она добавила, что готова в любой момент забрать ребенка обратно в свою семью, если будет необходимость.

Напомним, что Екатерина Тархова пока сидит в СИЗО. Ее арест продлен до ноября текущего года. В скором времени женщину ожидает новое судебное заседание.