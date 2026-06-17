Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 июня 2026 7:22

Медик ВСУ «Турист» заявил об истощении мобилизационного резерва Украины

Военный хирург сообщил, что среди украинских призывников все больше пожилых людей с хроническими болезнями
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Медик ВСУ «Турист» заявил об истощении мобилизационного резерва Украины

Медик ВСУ «Турист» заявил об истощении мобилизационного резерва Украины

Фото: REUTERS.

Военный медик украинской армии с позывным «Турист» в интервью изданию «Телеграф» заявил, что мобилизационный резерв страны за пять лет конфликта практически исчерпан.

По его словам, молодых и физически крепких мужчин становится все меньше, а вместо них в военкоматы приходят люди в возрасте и имеющие проблемы со здоровьем. Хирург отметил, что показатели здоровья призывников заметно ухудшились даже по сравнению с прошлым веком.

"Молодые и сильные понемногу заканчиваются. Больше пожилых людей с соматическими заболеваниями", - подчеркнул он.

Хирург рассказал, что за пять лет конфликта многие военные ВСУ мечтают о демобилизации, однако уволиться через военно-врачебную комиссию крайне сложно, поскольку по всем формальным медицинским протоколам такие военнослужащие остаются пригодными к строевой службе.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук сообщил о попытке сотрудников территориального центра комплектации насильно мобилизовать инвалида, который с детства не ходит и не говорит.