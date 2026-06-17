Большинство россиян сталкивались с игнорированием их резюме при поиске работы. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что российский рынок труда, как многие другие отрасли, переживают процесс цифровизации, оно не может пока подорвать эффективность традиционного трудоустройства «по знакомству». Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса ВЦИОМ.

Так, в частности, за статус самого востребованного канала поиска работы на российском рынке труда конкурируют специализированные сайты и личные связи. Первый способ предпочитают 57% опрошенных россиян, второй соответственно - 54% от числа искавших работу по найму.

При этом больше половины (57%) участников исследования сталкивались с игнорированием своих откликов на вакансии. А 11% россиян сталкиваются с этим постоянно. При этом около четверти интернет-пользователей используют нейросети при поиске работы.

Ранее эксперты по рынку труда Мария Игнатова и Галина Бобкова выделили тенденции в найме в 2026-м. Хорошая новость заключается в том, что зарплаты в стране растут и продолжат расти.