США не разрешили Европе производить ракеты для Patriot, но пообещали подумать

Американский ЗРК "Патриот" Фото: REUTERS.

США не предоставили разрешение на производство ракет Patriot в Европе, но рассмотрят этот вопрос. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное телевидение».

По информации источника, один из должностных лиц страны G7 сообщил, что во время встречи лидеров «Большой семерки» и главы киевского режима Владимира Зеленского подняли вопрос перехватчиков.

«США наращивают промышленные мощности, но это отнимает слишком много времени, чтобы обеспечить результат в краткосрочной перспективе. Это очень сложные системы оружия, которые требуют времени для масштабирования», - сказал чиновник.

По его словам, Соединенные Штаты обязались рассмотреть этот вопрос, однако решения о лицензировании в Европе не принято.

Ранее сайт KP.RU писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц на полях саммита G7 проигнорировал вопрос журналиста о возможной передаче Украине ракет для зенитных комплексов Patriot. Неловкий момент попал в объективы камер.