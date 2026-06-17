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НовостиВ мире17 июня 2026 7:32

США не разрешили Европе производить ракеты для Patriot, но пообещали подумать

Вашингтон обязался рассмотреть вопрос, однако решения о лицензировании в Европе не принято
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
Американский ЗРК "Патриот"

Американский ЗРК "Патриот"

Фото: REUTERS.

США не предоставили разрешение на производство ракет Patriot в Европе, но рассмотрят этот вопрос. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное телевидение».

По информации источника, один из должностных лиц страны G7 сообщил, что во время встречи лидеров «Большой семерки» и главы киевского режима Владимира Зеленского подняли вопрос перехватчиков.

«США наращивают промышленные мощности, но это отнимает слишком много времени, чтобы обеспечить результат в краткосрочной перспективе. Это очень сложные системы оружия, которые требуют времени для масштабирования», - сказал чиновник.

По его словам, Соединенные Штаты обязались рассмотреть этот вопрос, однако решения о лицензировании в Европе не принято.

Ранее сайт KP.RU писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц на полях саммита G7 проигнорировал вопрос журналиста о возможной передаче Украине ракет для зенитных комплексов Patriot. Неловкий момент попал в объективы камер.