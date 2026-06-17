Внук Калашникова Красновский признал вину в убийстве баскетболиста Сидорика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внук легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский впервые признал свою вину в жестоком убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика. Об этом 17 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Октябрьский районный суд Ижевска с участием коллегии присяжных назначил ему наказание в виде 12 лет 5 месяцев лишения свободы с ограничением свободы еще на 10 месяцев, а с учетом неотбытого срока по предыдущему приговору окончательно — 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее, в октябре 2025 года, Красновский уже был осужден на 14 лет, но в феврале Верховный суд региона отменил приговор и вернул дело на пересмотр. На этот раз подсудимый изменил позицию: если при первом рассмотрении он отрицал свою причастность, то теперь полностью признал вину и раскаялся. Это признание стало одним из смягчающих обстоятельств, повлиявших на наказание.

Трагедия произошла 14 января 2025 года на даче в Удмуртии. Красновский, будучи пьяным, нанес Сидорику несколько ударов ножом, которые оказались смертельными. Сразу после этого он, стал угрожать ножом сожительнице убитого.