Захарова назвала дебютом шизофрении утверждения о поджоге дома Стармера. Фото: МИД РФ

Утверждения в британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу дома и машины премьер-министра Великобритании Кира Стармера являются "дебютом шизофрении". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Британские СМИ ранее выпустили статьи о якобы причастности россиянина к поджогу. По их утверждениям, поджоги якобы курировал 23-летний российский студент.

"Это такой дебют шизофрении, который закрывает все вопросы об адекватности того, что сейчас происходит в политическом и информационном поле Британии", - сказала Захарова.

По словам дипломата, такую "ерунду можно было придумать с воспаленным сознанием". Представитель МИД отметила, что эти заявления говорят о том, как не ценят британские СМИ ценят собственных граждан.

Ранее Захарова иронично связала поджог дома Стармера с историей о салате и экс-премьере Великобритании Лиз Трасс.