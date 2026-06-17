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НовостиПолитика17 июня 2026 8:16

СФ одобрил закон о запрете депортации иностранцев, служивших в ВС РФ

Совет Федерации поддержал инициативу, защищающую от выдворения из России иностранных граждан, заключивших контракт с ВС РФ
Анна АДАМАЙТЕС
СФ одобрил закон о запрете депортации иностранцев, служивших в ВС РФ

СФ одобрил закон о запрете депортации иностранцев, служивших в ВС РФ

Фото: Shutterstock.

Совет Федерации РФ одобрил закон, который запрещает депортацию иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Решение было принято 17 июня на заседании Комитета Совфеда.

Законом также гарантируется выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, заключивших контракт с ВС РФ, вида на жительство и разрешения на работу, а аннулирование уже оформленных документов запрещается. Документ отменяет все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые в отношении таких лиц с 24 февраля 2022 года.

Ранее Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт с Вооруженными силами России и участвовавших в специальной военной операции. Документ также не позволяет отказывать таким людям в выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешения на работу, а также аннулировать уже оформленные документы.