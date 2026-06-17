Профессор Миршаймер: Киев вскоре может попросить о перемирии Фото: REUTERS.

Поддержка Украины со стороны США и Европы ослабевает. Киев вскоре может попросить о перемирии. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, идея, что главу киевского режима Владимира Зеленского ждет радужное будущее в плане получения вооружений от европейцев и США, является бредом. Он считает, что США находятся не в том положении, чтобы поставлять много оружия Киеву.

"Так что его ждет очень мрачное будущее в отношениях с США. Несколько европейских стран заявили Зеленскому, что больше не будут оказывать Украине помощь", - сказал Миршаймер.

Также профессор подчеркнул, что европейская поддержка в отношении Украины начинает ослабевать.

"Дипломатического решения не будет, пока Украина не окажется в ситуации, когда у нее не останется иного выбора, кроме как поднять руки и просить о перемирии", - заключил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что российское правительство поддерживает идею разрешения конфликта путем переговоров. Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может спокойно прилететь в Москву для этой цели. Однако, если он точно готов к серьезному диалогу.