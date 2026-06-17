Бундесвер хочет расширить секретные эксперименты на животных

Испытания на животных проводятся ВС Германии уже несколько десятилетий. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Вооруженные силы ФРГ намерены расширить эксперименты на животных, при этом конкретные сведения засекречены. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

"Ожидается увеличение числа проектов по тестированию на животных в Вооруженных силах Германии. Министерство обороны объясняет это более сложными исследовательскими проектами и текущей ситуацией в сфере безопасности", - говорится в публикации.

По данным газеты, испытания на животных проводятся немецкой армией уже несколько десятилетий – например, для получения информации о лечении раненых солдат. При этом Минобороны Германии ожидает увеличения числа проектов, связанных с использованием или умерщвлением животных, в будущем.

В материале отметили, что военное ведомство засекретило данные об использовании лабораторных животных в период с 2020 по 2025 год, как конфиденциальные "в интересах нацбезопасности".

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что немецкая армия начала финансировать компанию, которая производит тараканов-шпионов. По данным издания FAZ, насекомое длиной около шести сантиметров несет на спине крошечный рюкзак весом всего несколько граммов: камеру, электроды и радиомодуль. Насекомое носит электронный блок, который посылает слабые сигналы по нервным путям, влияя на его направление и скорость.