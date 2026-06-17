Сайт Hip-Hop Ru перестал открываться у большинства пользователей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России заблокировали старейший портал о хип-хоп-культуре Hip-Hop Ru. Об этом сообщили администраторы сайта, уточнив, что площадка недоступна для большинства пользователей, а также существует риск потери домена. Сообщение размещено на самом сайте. Причины блокировки пока не называются.

Hip-Hop Ru был запущен в 2000 году и фактически выполнял функции социальной сети еще до их массового появления. На протяжении многих лет портал служил центральной площадкой для развития русскоязычного рэп-сообщества. Именно здесь начинали свой творческий путь многие известные сегодня артисты, среди которых Oxxxymiron*, Гуф и Noize MC*. Площадка также известна проведением масштабных онлайн-баттлов, сыгравших ключевую роль в популяризации жанра в России.

Как писал KP.RU, ранее руководитель общественной организации "Белый интернет" и член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко заявила, что мессенджер Telegram заблокировал канал возглавляемой ею организации, которая занимается защитой прав пользователей в сети.

*Признаны иностранными агентами в России