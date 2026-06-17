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НовостиВ мире17 июня 2026 8:48

Грабители в Британии сняли банкомат со стены экскаватором, это попало на видеовидео

В украденном грабителями в Британии банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов
Арина СЕРОВА
Кадр из видео, предоставленного для СМИ полицией Кембриджа

Кадр из видео, предоставленного для СМИ полицией Кембриджа

В британском городе Кембридж группа грабителей в масках похитила банкомат прямо из стены здания, использовав для этого экскаватор. Об этом сообщила газета Sun, опубликовав видео с места событий.

«Шокирующий момент, когда группа людей в масках совершила налет с использованием экскаватора, чтобы вырвать банкомат из здания», - указано в статье.

В Британии грабители вырвали банкомат из стены эскаватором

Судя по записям с камер, дерзкое ограбление произошло глубокой ночью. Злоумышленники подогнали технику к банку, буквально вырвали банкомат из стены, после чего погрузили его в автомобиль и скрылись с места преступления.

В Британии грабители вырвали банкомат из стены эскаватором

В настоящий момент полиция разыскивает преступников. По предварительным данным, экскаватор также был угнан. В похищенном банкомате, предположительно, находились десятки тысяч фунтов стерлингов (пара миллионов рублей).

Ранее KP.RU сообщал, что в США ограбили сборную Англии. Это случилось прямо во время проведения ЧМ-2026. У спортсменов украли бутсы и мячи.