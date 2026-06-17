Совфед призвал иностранных парламентариев выступить против двойных стандартов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские сенаторы выступили с предложением к парламентариям иностранных государств выступить против применения двойных стандартов в оценке международных конфликтов и их первопричин. Об этом говорится в проекте заявления Совета Федерации в связи с Международным днем парламентаризма.

"Сенаторы Российской Федерации обращаются к парламентариям иностранных государств с предложением выступить против применения двойных стандартов в оценке международных конфликтов и их первопричин...", - сказано в документе.

Также сенаторы РФ призвали выразить поддержку неукоснительного выполнения Устава ООН, безусловного уважения прав всех людей вне зависимости от их расы, пола, языка, религии и национальности.

Кроме того, в проекте предложено осудить действия государств, применяющих для достижения своих целей террористические методы.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает Секретариат ООН за ангажированность, а также политику двойных стандартов. Это заявление дипломат сделала на фоне распространенного в Совбезе Всемирной организации доклада генсека Антониу Гутерриша по детям в зонах вооруженных конфликтов.