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НовостиВ мире17 июня 2026 8:52

Участники саммита G7 отметили странную реакцию Трампа на Зеленского

SH: Трамп демонстративно отказался приветствовать Зеленского на саммите G7
Анастасия СУТОРМИНА
SH: Трамп демонстративно отказался приветствовать Зеленского на саммите G7

SH: Трамп демонстративно отказался приветствовать Зеленского на саммите G7

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал главаря киевского режима Владимира Зеленского во время встречи лидеров стран Группы семи (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен. Об этом сообщает швейцарский портал Schweiz heute.

Как отметили журналисты, глава Белого дома даже не стал приветствовать нелегитимного украинского лидера.

Однако накануне сообщалось, что Дональд Трамп провел встречу с Зеленским на полях саммита G7. Журналисты пишут, что главарь киевского режима нервно дергался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что главарь киевского режима Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции пытался показать, как он якобы управляет объединением, «не привлекая внимание санитаров».