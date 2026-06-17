Минтранс РФ хочет выровнять тарифы на такси для семей с детьми Фото: Shutterstock.

Минтранс РФ совместно с крупнейшим агрегатором такси изыскивает возможность выравнивания тарифов на поездки для семей с детьми по сравнению с обычными поездками. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на правительственном часе в Совете Федерации.

"Совместно с крупнейшим агрегатором ищем оптимальный механизм уравновешивания "детских" тарифов в сравнении с аналогичными без детей", - отметил министр.

Как писал сайт KP.RU, в январе прошлого года вступил в силу приказ Минтранса о предоставлении скидки на детские билеты отечественных авиакомпаний. Скидка действует на внутренние рейсы для детей с гражданством РФ в возрасте от двух до 12 лет. При этом детям необходимо лететь с сопровождающим лицом.

Кроме того, действует 100% скидка на авиабилеты для детей до двух лет с одним сопровождающим на рейсы по стране без предоставления ребенку отдельного места. Также скидка не меньше 90% распространяется на международные рейсы.