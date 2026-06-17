Роскомнадзор заявил, что не блокировал сайт Hip-Hop Ru Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роскомнадзор сообщил, что решений о блокировке сайта Hip-Hop.ru от уполномоченных органов не поступало и доступ к ресурсу не ограничивается. Об официально заявило надзорное ведомство в среду 17 июня.

"Решения уполномоченных органов в отношении данного сайта не поступали. Доступ к ресурсу в настоящее время не ограничивается", - передает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее администраторы старейшего в России рэп-портала, запущенного в 2000 году, сообщили, что сайт перестал открываться у большинства пользователей и существует риск потери домена. Причины проблем с доступом к площадке, которая долгие годы служила центром русскоязычного хип-хоп-сообщества, пока не назывались.

Ранее KP.RU писал, что Минцифры и Роскомнадзор предложили разблокировать в России игровую платформу Roblox после того, как компания дала гарантии соблюдения российского законодательства и признала неэффективность существовавших технологий защиты детей от опасного контента.