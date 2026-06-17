Курсанты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" защитили выпускные аттестационные работы

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Почти год 13 участников программы изучали теорию, проходили стажировки и готовили свои аттестационные проекты. Все курсанты защитили свои проекты на отлично.

Все темы имеют социальную значимость. Среди проектов - программа социокультурной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья "Важный выход", проект социальной адаптации и взаимопомощи ветеранов боевых действий "ЗаЩИТники. Вместе".

Также среди тем проектов - проведение фестиваля воинской культуры, создание центра "Патриот" на основе общественного взаимодействия, разработка альманаха "Ушедшие в бессмертие", направленного на увековечивание памяти о героях специальной военной операции. Отличную оценку получили проекты развития экосистемы физического благополучия в Рославльском округе, практики активного долголетия для ветеранов "Добрый автобус Смоленск", цифровая платформа профориентации, бережливые технологии на транспорте.

"Все участники показали высокий уровень подготовки. Каждый из них готов применять полученные знания на практике. Горжусь нашими героями! Уверен, что их проекты найдут реализацию и принесут пользу Смоленской области и нашим жителям", - подчеркнул в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.