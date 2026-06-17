Спасли лишь трехлетнюю девочку: Семья попала в смертельное ДТП на новеньком кроссовере

Автомобиль столкнулся с десятитонным грузовиком, оказавшись на встречке.

В Малайзии семья из семи человек попала в смертельное ДТП после покупки новенького кроссовера, спасти удалось только трехлетнюю девочку. Об этом сообщило британское издание Need To Know.

В публикации отметили, что авария произошла 7 июня в штате Пинанг. Утром 21-летний Ахмад Фахим вместе со старшим братом Ахмадом Сяфиком, 55-летней Норой Хусин, 27-летней Джамалией Саннуси и тремя детьми в возрасте двух месяцев, трех и семи лет забрали из автосалона новый кроссовер Proton X50 и поехали на нем домой.

Однако, на трассе автомобиль в какой-то момент оказался на встречной полосе и столкнулся с десятитонным грузовиком. Прибывшие на место инцидента спасатели разрезали машину, чтобы извлечь пострадавших. При этом спасти удалось только трехлетнюю девочку, в тяжелом состоянии ребенок находится в больнице. Причина ДТП неизвестна.

Издание уточнило, что водитель большегруза раньше семь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Однако установлено, что в момент происшествия он не превышал скорость, а в его крови не нашли следов алкоголя или наркотиков.

Как писал сайт KP.RU, 4 июня в Таиланде в ДТП с двухэтажным автобусом пострадали как минимум 28 человек. По предварительным данным, двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Сураттхани — Бангкок, перевернулся в провинции Пхетчабури, примерно в 100 км от таиландской столицы.