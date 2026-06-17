Глава МО Украины Федоров анонсировал создание баллистической ракеты для ВСУ. Фото: Kay Nietfeld/GLOBAL LOOK PRESS

Глава оборонного ведомства Украины Михаил Федоров заявил, что Вооруженные силы Незалежной скоро получат баллистическую ракету для ударов вглубь России. Это вооружение, отметил Федоров, якобы «изменит все», сообщает местный телеканал ТСН.

«Украинская баллистика изменит все в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига», — заявил он.

Украинский министр обороны отказался раскрывать подробности, чтобы «не завышать ожидания». Он лишь напомнил слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что «украинская баллистика — будет, и она будет наносить удары по России».

Ранее, напомним, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что создать обычную баллистическую ракету несложно. Но вот на современную даже Западу потребуется несколько лет. А Украина вообще этого сделать не может - у нее нет комплектующих.