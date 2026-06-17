Зеленский заявил о договоренностях G7 по усилению ПВО Украины Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о договоренностях G7 по усилению ПВО Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, саммит G7, который проходит во Франции, принес важные результаты для Украины.

"Самое главное - мы договорились о дополнительном усилении украинской ПВО. Партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической устойчивости", - написал Зеленский.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал главаря киевского режима во время встречи лидеров стран Группы семи (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен. При этом накануне сообщалось, что американский лидер провел встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7.