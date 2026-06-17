Художник из Румынии 27 лет живет в Новосибирске и рисует иконы на стекле

Художник из Румынии уже 27 лет живет и творит в Новосибирске. Фото: Предоставлено Себастьяном Ликаном

Румынский художник Себастьян Ликан уже почти 27 лет живет в Новосибирске. Он приехал в Сибирь в конце 90-х почти случайно — знакомые купили ему билет, и он согласился без раздумий. Летом его встретила жара и солнечный удар, хотя все вокруг пугали морозами. С тех пор Себастьян стал «пропагандистом» Сибири и считает ее своей родиной, сообщает КП-Новосибирск.

Сейчас художник работает в технике иконописи на стекле — это балканская традиция, которую в народе называют наивной живописью. Его работы — не классические иконы, а деревенские сюжеты: церквушки, курицы, заборы, ангелы в валенках и серафимы. Один из самых популярных образов — шестикрылый серафим с надписью «Благословение сему дому». Его заказывают уже больше 20 раз.

Особая часть жизни Себастьяна — проекты в хосписах. Он проводит мастер-классы для тяжелобольных детей, а сейчас планирует обустроить молельную комнату в детском хосписе Новокузнецка. Художник мечтает открыть в Новосибирске школу наивной иконописи на стекле, чтобы через сто лет это стало частью истории города. Еще одна его идея — установить на перекрёстке пятиметровую фигуру серафима как символ.

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