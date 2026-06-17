У третьеклассника в Новосибирске украли самокат прямо у ворот школы

У мальчика украли самокат у школы. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

У третьеклассника Кирилла украли самокат прямо у ворот школы на улице Невельского. Инцидент произошёл 19 мая. Мальчик, как обычно, приехал на занятия и оставил самокат у входа — заносить его на территорию школы запрещено. Когда он вышел после уроков, самоката на месте не было, сообщает КП-Новосибирск.

Родителям удалось найти запись с камер наблюдения, установленных на соседнем доме. На кадрах видно, как две девочки примерно того же возраста выходят с территории школы, и одна из них забирает самокат и уезжает на нём.

Отец с сыном обошли соседние дворы в надежде, что девочки покатались и бросили самокат, но поиски не дали результата. В школе, по словам родителей, им не помогли опознать девочек — там заявили, что они не учатся в этом учебном заведении, хотя на записи чётко видно, как они выходят с территории школы.

Мальчик очень переживает и отказывается выходить гулять без самоката. Семья купила ему велосипед, чтобы подбодрить. Родители обратились в полицию, но пока девочек не нашли.

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