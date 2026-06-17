Дачникам рассказали, чем может обернуться работа на участке на износ

Грядки могут довести до больницы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Работа на даче может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если забывать о мере и безопасности. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что особенно осторожными стоит быть людям, которые зимой мало двигались, а с началом сезона резко переходят к интенсивной физической работе. Об этом пишет «Абзац».

«Люди, всю зиму ведущие малоподвижный образ жизни, по приезде на дачу резко бросаются в бой. Они работают на износ, игнорируя плохое самочувствие. Это может сильно подкосить здоровье и обернуться тяжелейшим гипертоническим кризом», – предупредил медик.

По словам специалиста, одной из самых распространенных дачных опасностей остаются травмы. Использование пил, топоров, секаторов и других инструментов нередко приводит к порезам и другим повреждениям. Не меньшую угрозу представляет чрезмерная физическая нагрузка, которая может оказаться слишком тяжелой для неподготовленного организма.

Кондрахин также напомнил о риске солнечных ожогов, пищевых отравлений и сезонных инфекций. Чтобы избежать проблем, врач посоветовал не работать в самые жаркие часы дня, делать перерывы и внимательно следить за своим самочувствием. Кроме того, резкие скачки давления могут привести к поражению сердца, сосудов, почек и головного мозга.

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