НСПК предложила меры для постепенного вывода из оборота карт Visa и Mastercard Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Национальная система платежных карт (НСПК) предложила меры для постепенного вывода из оборота карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Вместо ограничения срока действия таких карт решено поэтапно снижать ставку межбанковского вознаграждения, которую эквайер платит эмитенту за проведение безналичных операций. С 2027 года ее планируется уменьшить до 1%, а с 2028-го — вовсе обнулить.

Вопрос о сроках обращения карт международных систем обсуждается с 2024 года, но единого решения до сих пор не было. На Совете участников платежного рынка при НСПК банки поддержали предложение не устанавливать жесткие сроки прекращения обращения таких карт.

Ранее KP.RU писал, что с 1 января 2026 года банки массово блокируют карты и приостанавливают переводы из-за новых правил борьбы с мошенничеством, которые обязали кредитные организации проверять каждый платеж по 12 подозрительным признакам. Финансовый эксперт Дмитрий Модель дал несколько советов, как поступать в такой ситуации.