СФ запретил расторгать договор с сотовым оператором в первые 90 дней Фото: Shutterstock.

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента получения SIM-карты. Данная мера была принята на пленарном заседании Совфеда 17 июня, в среду.

Инициатива входит в пакет мер по борьбе с кибермошенничеством и направлена против злоумышленников, которые используют "одноразовые" номера для противоправных действий, а затем быстро избавляются от них. При этом обычные абоненты не пострадают: оператор обязан перестать взимать плату, если пользователь уведомит об отказе от услуг связи.

Принимаемые правительством меры уже дают результаты: в 2025 году число IT-преступлений в России уменьшилось на 12%. А в первом квартале 2026-го киберпреступлений зафиксировали уже на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее МВД рекомендовало закрыть профили в соцсетях, не публиковать личные данные и геолокацию, а также включить двухфакторную аутентификацию, чтобы не попасться на уловки кибермошенников.