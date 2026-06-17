«Колыма» уходит под землю: что парализовало главную дорожную артерию Севера

Трассу «Колыма» размыло из-за резкого потепления, водители оказались в ловушке. Фото: ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Из-за резкого потепления на российском Севере оказалось парализовано движение - главная дорожная артерия региона, трасса «Колыма», оказалась размытой. Теперь дальнобойщики оказались в грязевой ловушке. Об этом сообщает «КП» - Якутия».

Журналисты отмечают, что ситуация развивалась стремительно. Еще 11 июня на федеральной трассе Р-504 «Якутск - Магадан» шел снег. Но спустя всего несколько дней ситуация резко изменилась. Стало стремительно теплеть, снег растаял, а грунт - под колесами многотонных машин превратился в кашу. Словом, «Колыма» в прямом смысле начала уходить под землю.

В зоне бедствия оказались сразу два региона - Якутия и Магаданская область. Здесь некоторые участки оказались полностью непроходимыми. А между поселками Герба и Омсукчан в Магаданской области около 10 фур намертво застряли в грязевой ловушке.

Позже стало известно, что на участке автомобильной дороги Ленск — Мирный — Таас-Юрях рекомендовано ограничить движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

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