1100-летняя пирамида Пурепеча обрушилась в Мексике: коренные народы бьют тревогу из-за тревожного предзнаменования

Древняя 1100-летняя пирамида рухнула в Мексике, напомнив о тревожном знамении. Фото: miguelgomezcuriel/Shutterstock/Fotodom

В мексиканском штате Мичоакан рухнула часть древней пирамиды, построенной более 1100 лет назад цивилизацией Пурепеча. Эксперты связывают обрушение с засухой, дождями и структурным износом. Однако потомки коренных народов видят в случившемся тревожный знак, напоминающий о предупреждениях из преданий предков, пишет The Times of India,

Обрушение южной части памятника в археологическом комплексе Иуатцио произошло 29 июля 2024 года в штате Мичоакан. По данным мексиканских властей, причиной стали длительная засуха и последовавшие за ней сильные дожди, которые проникли в трещины и ослабили конструкцию.

Потомки народа Пурепеча, построившего пирамиду, в свою очередь, называют произошедшее «плохим предзнаменованием» — в устной традиции подобные события считались сигналом грядущих перемен. Несмотря на подобные убеждения, ученые же говорят о тревожном сигнале об уязвимости древних памятников перед экстремальными погодными условиями.

Как писал KP.RU, недавно в Дании археологи обнаружили древние серебряные монеты с символикой, связанной с библейскими пророчествами о «конце времен». Речь идет о редких монетах «Агнец Божий», украшенных греческими буквами Альфа и Омега.