Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 10:25

Пострадавшая при посадке самолета под Волгоградом девочка находится в реанимации

Состояние 12-летней девочки врачи расценивают как тяжелое
Анна АДАМАЙТЕС
Пострадавшая при посадке самолета под Волгоградом девочка находится в реанимации

Пострадавшая при посадке самолета под Волгоградом девочка находится в реанимации

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12-летняя девочка, пострадавшая при жесткой посадке легкомоторного самолета в Волгоградской области, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Инцидент произошел вблизи хутора Алешкин Чернышевского района. Легкомоторное воздушное судно было вынуждено совершить экстренную аварийную посадку, на его борту находились пилот и его дочь. Мужчина также находится в реанимации.

Инцидент произошел 13 июня. Самолет занимался химической обработкой полей. По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности воздушного судна.

Ранее KP.RU писал, что в Иркутской области при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета разбился бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался и не пострадал, разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.