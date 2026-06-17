Пострадавшая при посадке самолета под Волгоградом девочка находится в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12-летняя девочка, пострадавшая при жесткой посадке легкомоторного самолета в Волгоградской области, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Инцидент произошел вблизи хутора Алешкин Чернышевского района. Легкомоторное воздушное судно было вынуждено совершить экстренную аварийную посадку, на его борту находились пилот и его дочь. Мужчина также находится в реанимации.

Инцидент произошел 13 июня. Самолет занимался химической обработкой полей. По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности воздушного судна.

Ранее KP.RU писал, что в Иркутской области при заходе на посадку во время планового учебно-тренировочного полета разбился бомбардировщик Ту-22М3, экипаж катапультировался и не пострадал, разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта.