Трамп вошел в зал саммита G7 со словами «Я здесь главный» Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп эффектно появился на финальной встрече лидеров стран «Большой семерки» во французском Эвиан-ле-Бен. Входя в зал заседаний, где за круглым столом уже сидели его коллеги, Трамп остановился, повернулся к ним и громко заявил: «Я здесь босс». Видео этого момента разлетелось по социальным сетям.

После его реплики в зале раздался смех, а Трамп направился к своему месту, по пути похлопав по плечу премьер-министра Великобритании Кира Стармера и поинтересовавшись его делами.

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Традиционно лидеры G7 прибывают на итоговое заседание вместе, совместно выходя к месту проведения для группового фото. Однако американский президент предпочел индивидуальное появление.

Между тем, в интернете активно обсуждают здоровье 80-летнего Трампа из-за другого видео с саммита G7, где его рука во время рукопожатия с Эммануэлем Макроном выглядела вялой. Это вызвало волну слухов об инсульте.