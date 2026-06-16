Тюменский нефтегазовый кластер как драйвер суверенитета — Александр Моор открыл TNF

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В своём выступлении на пленарной сессии «Синергия и партнерства: инструменты повышения эффективности» Технологической недели Промышленно-энергетического форума TNF, глава региона подчеркнул особую миссию территории. По его убеждению, Большая Тюменская область является опорным регионом для создания новых технологий и эффективной добычи углеводородов. Именно здесь, как заметил губернатор, технологии не только зарождаются, но и стремительно проходят проверку на практике, а затем выходят на широкий нефтегазовый рынок. А кластерный подход, лежащий в основе выстроенной модели работы, каждый год доказывает свою состоятельность.

Ключевым элементом этой системы стал межрегиональный нефтегазовый кластер, который сформировался именно в Тюменской области. Сегодня в его состав входит более двухсот предприятий, представляющих 26 регионов страны, и все они работают на достижение общих целей.

Александр Моор обратил внимание на то, что в самых разных технологических направлениях уже есть наглядные примеры, когда отечественные производители не просто заменяют зарубежные решения, а создают продукты, превосходящие импортные аналоги по целому ряду параметров. В числе таких сфер — роторно-направленное бурение, методы интенсификации добычи, капитальный ремонт и заканчивание скважин, а также ремонт энергетического оборудования.

В рамках форума губернатор также осмотрел выставочную экспозицию, традиционно сопровождающую Технологическую неделю. Здесь представлены новейшие отечественные разработки, предназначенные для топливно-энергетического комплекса. Сама же Технологическая неделя TNF призвана охватить всю производственную цепочку нефтегазовой отрасли — от геологоразведки до добычи, бурения, гидроразрыва пласта, автоматизации и цифровизации процессов. На площадка собрались нефтяники, газовики, руководители нефтесервисных компаний и учёные для обсуждения наиболее острых отраслевых проблем. Александр Моор убежден, что нынешняя встреча станет очередным важным этапом на пути укрепления технологического суверенитета России.