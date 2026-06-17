Совет Федерации одобрил закон о введении детских SIM-карт Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий механизм оформления так называемых детских SIM-карт. Как отметили на пленарном заседании, данная норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Теперь родители вправе уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя SIM-карту собственным детям. Тогда такая SIM-карта будет считаться «детской». Правительство РФ отдельно установит правила оказания услуг связи по детским SIM-картам.

Ранее сайт KP.RU писал, что Совет Федерации ввел так называемую «тревожную кнопку» на сайте Госуслуг, чтобы пользователи могли при необходимости сообщать о случаях мошенничества. На портале появится отдельная функция, которая позволит отправлять сообщение в государственную информационную систему «Антифрод».