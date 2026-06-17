Ученый объяснил появление ядовитой фугу в водах России

Появление фугу в регионе может объясняться изменениями температуры воды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В водах Дальнего Востока заметили рыбу фугу, которая известна своим смертельно опасным ядом и раньше не была массовым «гостем» этих акваторий. Ситуацию прокомментировал океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический. Он рассказал, с чем может быть связано появление этой рыбы. Об этом пишет aif.ru.

«Я думаю, это единичные экземпляры, их не так уж и много должно быть на Дальнем Востоке. Все это, вероятно, связано с деятельностью человека. Изменились температурные параметры, плотность воды, течения также могли претерпеть изменения. Именно такие факторы в основном и приводят к подобным явлениям», – отметил эксперт.

По его оценке, речь пока не идет о настоящем нашествии. Появление фугу в регионе может объясняться изменениями температуры воды и морских течений, вызванными влиянием человека. Специалист добавил, что дальнейшее распространение рыбы, например до Сахалина, выглядит маловероятным из-за особенностей течений.

Отдельно Таврический подчеркнул, что опасность фугу чаще связана не с нахождением в море, а с употреблением в пищу. В ее тканях содержится тетродотоксин – мощный природный яд, который может вызывать паралич. При этом случайный контакт в воде обычно не представляет серьезной угрозы, хотя осторожность все равно необходима.

Ранее стало известно, что ученые на Сахалине описали новый вид ядовитой рыбы фугу. Уникальный экземпляр обнаружили в заливе Анива.