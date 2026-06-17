Состояние одного пострадавшего ребенка в Брянской области тяжелое Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние одного из детей, пострадавших при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автобус в Брянской области, врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Всего госпитализированы семь человек, включая пятерых детей, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Очередной террористический акт Киева был совершен днем 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по автобусу мирных жителей, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов. Дети направлялись на отдых в Геленджик. Вторым беспилотником был атакован автомобиль скорой помощи, следовавший за колонной.