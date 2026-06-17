МИД РФ: Аракчи рассказал Лаврову о подготовке к подписанию меморандума с США. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании с США. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Как отмечает МИД РФ, Аракчи информировал о ходе подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, документ должен дать старт переговорам по заключению комплексной договоренности между Ираном и США.

Отмечают, что Россия готова оказать содействие по урегулированию иранского кризиса с опорой на уникальный опыт и компетенции.

Ранее сайт KP.RU писал, что Лавров и Аракчи уделили внимание некоторым вопросам двусторонних отношений и ближневосточной повестки. Глава МИД Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном.