Британский военный попал в Книгу рекордов Гиннесса, покорив Эверест без ног

Британский военный с ампутированными ногами смог покорить Семь вершин мира. Фото: © IMAGO/Zoonar.com/RealityImages/Global Look Press

Британский военный в начале текущего года поставил свой пятый мировой рекорд Гиннесса. Он стал первым человеком в мире с двумя ампутированными конечностями, который смог покорить Семь вершин мира. Об этом он рассказал в интервью Mirror.

46-летний Будха Магар Хари потерял обе ноги во время службы в Афганистане. После тяжелого ранения он решил всерьез заняться альпинизмом. Свой путь к вершинам он начал в 2019 году.

За несколько лет ему покорились: Эверест в Непале (8848 м), Килиманджаро в Танзании (5895 м), Денали на Аляске (6194 м), Аконкагуа в Аргентине (6962 м), массив Винсон в Антарктиде (4882 м), пирамида Карстенса в Новой Гвинее (4882 м) и Эльбрус в России (5642 м). Последний рекорд был зафиксирован в январе 2026 года.

«Я прошел через ад и обратно», - признался Хари.

Альпинист добавил, что восхождения давались ему невероятно тяжело. При некоторых восхождениях ему казалось, что он вот-вот умрет. Однако Хари смог собрать всю свою силу воли и пройти до конца все маршруты, чему безумно рад.

Ранее KP.RU сообщал, что блогер из Уфы Рустам Набиев смог без ног покорить Эверест этой весной. 20 мая он стал первым человеком в истории, взошедшим на самую высокую вершину мира лишь на одних руках.