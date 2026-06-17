Нарколог назвал вероятную причину смерти актрисы Эдже Иртем

Сочетание алкоголя и антидепрессантов могло стать фатальным. Фото: кадр из сериала

Смерть 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем могла быть связана с сочетанием алкоголя и антидепрессантов или другими веществами, рассказал врач-нарколог Василий Шуров. Она получила широкую известность благодаря роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет». Об этом пишет aif.ru.

«Я не сталкивался с тем, чтобы кто-то умирал от сочетания алкоголя и антидепрессантов. Но иногда очень бурно празднуют день рождения. Так, что сердце отказывает. Чисто теоретически, все может быть, но, возможно, девушка слишком много выпила, может еще что-то употребляла, кроме алкоголя», – отметил эксперт.

По словам специалиста, подобные сочетания могут резко ухудшать работу сердечно-сосудистой системы, особенно если организм испытывает сильную нагрузку.

Известно, что Иртем накануне смерти отмечала день рождения, а на следующий день была найдена мертвой. По предварительным данным, причиной также мог стать сердечный приступ, однако окончательные выводы будут сделаны после результатов вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.